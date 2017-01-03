Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

По сообщению ГУ МЧС по Орловской области, 4 января в регионе будет облачно, пройдет снег, возможна метель. Непогода будет сопровождаться ветром порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью -9..-4°С, днем -7..-2°С.

Спасатели предупреждают о возможных катаклизмах: обрывах ЛЭП, падениях деревьев, росте количества ДТП. Возможно нарушение функционирования коммунальных служб.

— Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, — сообщили в ведомстве.