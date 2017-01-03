В Орле в детском саду ночью сгорела беседка

Спасатели вчера выезжали на необычный пожар.

Как стало известно нашему изданию, происшествие случилось около 22 часов на территории детского сада №49 на улице Пушкина.

Прибывшие пожарные обнаружили полыхающую беседку. Площадь возгорания составляла примерно 20 квадратных метров. Огнеборцы довольно быстро справились с ним.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Кто-то развел под деревянным навесом огонь, от чего и воспламенилась вся конструкция. Размер ущерба устанавливается.