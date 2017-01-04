Грипп и ОРВИ отступают от орловцев

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, специалисты отмечают заметное снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ в регионе. На последней неделе года заболеваемость упала на 27%. Наибольшее снижение зафиксировано среди взрослой группы населения — на 36%. Как следует из статистики, каждый второй заболевший — ребенок до 14 лет.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, Роспотребнадзор рекомендует носить маски, чаще мыть руки, проветривать помещения, а при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.