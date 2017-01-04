«Орловская Нива» отбилась от обвинения в захвате земли

Арбитраж признал незаконным наложенный на агрохолдинг штраф

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил заявление АО «Агропромышленный комплекс «Орловская Нива» к управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания. Оно было вынесено в мае 2016 года. Агрохолдинг оштрафовали на 100 000 рублей за самовольное занятие земельного участка на улице Привокзальной в Орле. Там был размещен торговый павильон «Родное село».

Однако «Орловской Ниве» удалось доказать, что нарушений закона при установке павильона допущено не было. Поводом для наложения санкций стало истечение срока действия договора аренды земельного участка под торговым павильоном «Родное село». Дело в том, что в предыдущие годы торговые павильоны «Орловской Нивы» были включены администрацией Орла в схемы размещения нестационарных объектов. А в схему на 2016 год их не включили.

По данному поводу также был суд, который признал действия чиновников незаконными. Схему отменили, после чего павильоны «Родное село» автоматически вернули себе законный статус. Кроме того, в 2015 году в федеральное законодательство были внесены изменения. Согласно им, размещение торговых объектов допускается без заключения договора аренды земли. Представители «Орловской Нивы» указали и на то, что спорный павильон был демонтирован владельцем примерно за месяц до наложения штрафа.

При таких обстоятельствах арбитраж пришел к выводу о неправомерности действий инспекторов. Он признал постановление управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии незаконным и отменил его. Впрочем, проигравшая сторона вправе обжаловать решение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.