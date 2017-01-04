Прокуратура недовольна решением суда освободить Дмитрия Зинина от ответственности

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, надзорное ведомство проверит законность постановления суда о прекращении производства по делу в отношении замруководителя местного СКР Дмитрия Зинина. Напомним, что он отказался предоставлять прокуратуре документы, которые надзорное ведомство хотело проверить. Они касались соблюдения требований антикоррупционного законодательства сотрудниками Следственного управления.

По решению Заводского райсуда Дмитрий Зинин был оштрафован на 2 тысячи рублей, однако облсуд это постановление отменил.

— В настоящее время проверяется законность указанного постановления, после чего будет решаться вопрос о необходимости его обжалования в установленном законом порядке, — сообщили в прокуратуре.