Суд запретил орловцу заходить в магазины со спиртным

Такое наказание вынесено мужчине, совершившему кражу из-за голода

Уголовное дело рассмотрел суд Орловского района. Перед ним предстал местный житель, совершивший необычную кражу. В ходе следствия выяснилось, что на преступление он решился из-за голода. Мужчина был пьян. Он выбил дверь комнаты, в которой проживала его знакомая. Затем открыл холодильник и похитил продукты питания: несколько банок с овощным салатом, две копченых рыбы, банку майонеза, бутылку подсолнечного масла и батон.

Общая стоимость похищенного составила около 1 200 рублей. Продукты вор сложил в пакет, найденный тут же, после чего скрылся, дабы утолить голод. В суде он признал вину. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. В качестве дополнительного ограничения суд запретил ему в течение полугода посещать места торговли спиртными напитками.