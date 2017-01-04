В Орле автоледи оплатила 67 штрафов под угрозой лишения прав

Судебные приставы подвели итоги работы с должниками.

Орловское управление ФССП подвело предварительные итоги реализации в регионе новой нормы федерального законодательства. Напомним, что с января 2016 года приставы получили право приостанавливать действие водительских прав должников. За прошедшее время была наработана широкая практика с примечательными случаями.

— Так, судебные приставы Железнодорожного РОСП предупредили автолюбительницу о том, что ей будет ограничено право на управление транспортными средствами в случае непринятия мер по погашению задолженности по административным штрафам за нарушение ПДД, — сообщили в пресс-службе УФССП. — После чего должница за несколько дней оплатила 67 административных штрафов.

А вот свежий случай. В декабре 2016 года судебные приставы Советского РОСП «в целях взыскания задолженности по алиментам ограничили право должника на управление транспортными средствами». Однако он продолжал садиться за руль. За нарушение запрета сотрудники ГИБДД составили на него административный протокол. Позднее его рассмотрел мировой суд, нарушителя приговорили к обязательным работам.

Только тут он понял, что с ним не шутят. Погасил 89 тысяч рублей задолженности. Ограничение с него сняли, однако решение суда вступило в силу. Поэтому нарушителю все равно придется отработать установленный срок в пользу государства.