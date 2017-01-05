Птицефабрика «Орловские зори» стала банкротом

Суд закрыл конкурсное производство в отношении предприятия.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО ПФ «Орловские зори» о завершении процедуры конкурсного производства. В нее птицефабрика, расположенная в пригороде Орла, вступила в 2013 году. Заявление о признании предприятия несостоятельным подала налоговая служба. В ноябре 2013 года решением арбитражного суда в отношении ООО ПФ «Орловские Зори» была введена процедура конкурсного производства.

С тех пор на птицефабрике сменилось несколько конкурсных управляющих. Была проведена инвентаризация и реализовано имущество на сумму 7 699 106 рублей. Выручку пустили на расчеты с кредиторами и погашение текущей задолженности. Кстати, за период проведения процедуры банкротства в реестр были включены требования девяти кредиторов на общую сумму 148 505 876 рублей. То есть около 141 миллиона рублей кредиторы так и не получили – «по причине недостаточности имущества должника».

Суд вынес определение о завершении конкурсного производства, которое является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации птицефабрики. Впрочем, решение еще может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.