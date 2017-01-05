Удары топором по голове сожителя довели орловчанку до колонии

Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор в отношении Галины Прилепской из Новодеревеньковского района, сообщили в прокуратуре региона. Женщину признали виновной в покушении на убийство. Инцидент произошел 11 июня 2016 года. Тогда Прилепская поссорилась со своим сожителем и перешла к радикальным действиям. Взяв топор, она начала бить мужчину им по голове.

Однако сожитель смог спастись от разгневанной дамы — ее «преступный умысел» не был завершен. За нанесение увечий Галина Прилепская получила 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а также ограничение свободы на 1 год.