В Мценске осудили рецидивиста, терроризировавшего местных жителей

Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества

Мценский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, ранее неоднократно судимого. Как следует из материалов дела, исправительная колония его отнюдь не исправила. Освободившись из мест лишения свободы и вернувшись в родной город, мужчина буквально затерроризировал знакомых и незнакомых ему людей. Причем для этого ему почти не нужен был повод.

Так, в одном случае рецидивист, изрядно набравшись спиртным, вспомнил о старой обиде, якобы причиненной ему знакомой. Он тут же явился к ней домой. Напуганная женщина отказалась открыть дверь. Тогда рецидивист начал бить по металлической двери руками и ногами и даже отломил у нее ручку.

В другом случае мужчина «на почве личной неприязни» повредил машину своего знакомого. Поздним вечером он разбил ветровое стекло автомобиля брошенной в него стеклянной бутылкой. Попался же он на угоне. Его задержали сотрудники ДПС. Рецидивист в состоянии алкогольного опьянения управлял машиной, которую, как выяснилось при проверке, угнал от одного из домов в Мценске – хотел «покататься».

По совокупности преступлений его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.