Дорожники отсудили у администрации Орла крупную неустойку

Более 1,5 млн рублей придется заплатить из бюджета за просрочку платежей.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление ООО «Строительная компания ОрелАвтострада» к МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице финансового-экономического управления администрации областного центра.

Как следует из материалов дела, 25 мая 2015 года между истцом и МКУ «УКХ» был заключен муниципальный контракт по ремонту объектов улично-дорожной сети стоимостью около 41 миллиона рублей. При этом 99 процентов стоимости работ должны были быть оплачены за счет субсидий из областного бюджета, 1 процент – за счет бюджета Орла. Работы были выполнены надлежащим образом в установленный срок, что подтверждается актами о приемке.

МКУ «УКХ» заказ оплатило частично, и за ним образовалась задолженность — более 27,1 миллиона рублей. Контрактом предусмотрена ответственность заказчика в виде неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы долга за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В марте 2016 года «Строительная компания ОрелАвтострада» через арбитраж отсудила сумму основного долга и проценты. В новом процессе потребовала выплатить ей неустойку. Представители МКУ «УКХ» объяснили, что заключали контракт от имени муниципального образования «Город Орел», однако денежные средства выделены не были. Учреждение «не имело возможности оплатить работы в полном объеме ввиду отсутствия финансирования». Суд счел требования подрядчика обоснованными и взыскал с ответчиков неустойку в размере 1,56 миллиона рублей.