Двое орловцев избили девушку и отняли у нее мобильник

Полицейские задержали преступников, которые избили девушку и забрали у нее сотовый телефон, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Происшествие случилось вечером на улице Сурена Шаумяна. Полицейские объезжали территорию и заметили девушку, которая сигнализировала о только что случившемся грабеже. Преступники были еще в поле зрения и попытались скрыться, но автомобиль полиции был быстрее.

Одним из грабителей оказался преступник, находящийся в федеральном розыске. Он и его 37-летний подельник были задержаны, а телефон вернули девушке. Следствие продолжается.