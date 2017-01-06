Ливенец заплатит 500 000 рублей за травму пассажира

Ливенский райсуд рассмотрел дело о ДТП с пострадавшим

Авария произошла в июле 2016 года. Подсудимый управлял личным автомобилем. На трассе он нарушил правила дорожного движения при совершении обгона. Произошло лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся по встречной полосе. В результате ДТП тяжелые травмы получила женщина, сидевшая во встречной машине на пассажирском сидении. У нее диагностировали сложные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. Медики квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

В суде потерпевшая заявила гражданский иск о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда. Она просила 800 тысяч рублей, но суд удовлетворил требования частично. Водитель обязан выплатить ей 500 тысяч рублей. Кроме того, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.