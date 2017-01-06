На администрацию Новосильского района завели дело

Чиновников заподозрили в нарушении закона о защите конкуренции.

Как стало известно «ОрелГраду», исполняющая обязанности руководителя управления ФАС по Орловской области Ирина Солдатенкова издала приказ о возбуждении антимонопольного дела в отношении администрации Новосильского района. Как следует из документа, чиновников подозревают в нарушении норм федерального закона о защите конкуренции. История началась в августе.

Специалисты УФАС провели в Новосиле плановую выездную проверку. Их внимание привлек документ, изданный администрацией района, а именно: положение о предоставлении субсидий из местной казны унитарным муниципальным предприятиям. Они являются участниками конкурентного рынка, но их коммерческим конкурентам казенные субсидии не дают. В этом были усмотрены признаки ограничения конкуренции.

По итогам проверки УФАС вынесло администрации района предупреждение, потребовав прекратить незаконные, по мнению антимонопольщиков, действия. Однако требования не были исполнены. Рассмотрение материалов дела запланировано на февраль 2017 года. Тогда и станет известно, законно ли предоставление субсидий муниципальным предприятиям.