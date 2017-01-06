Орловец наследил, воруя ноутбук, и попался полиции

Сотрудники УМВД по Орловской области раскрыли хищение ноутбука из дома, сообщили в пресс-службе ведомства. Ограбленным оказался 25-летний житель областного центра. Он сообщил, что отсутствовал дома 2 часа, за это время воры сломали замок на двери и украли ноутбук.

Криминалист нашел в доме и рядом с ним следы обуви, которые могли принадлежать преступнику. Также полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, и потерпевший узнал своего знакомого. Он и оказался вором — 24-летнего мужчину поймали, а ноутбук он успел сбыть. Сейчас технику ищут. Следствие продолжается, сообщили в УМВД.