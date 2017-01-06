Поставщик засудил орловский детский медцентр

Учреждение не сумело вовремя заплатить за поставленное оборудование.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление столичной фирмы «МК ВИТА-ПУЛ» к бюджетному учреждению «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой» о взыскании 159 595 рублей. Из них основной долг составил 124 720 рублей, остальное – неустойка. Ответчик признал долг, но просил не взыскивать неустойку – дескать, его вины не имеется.

Как следует из материалов дела, еще в августе 2013 года стороны заключили договор поставки системы водоподготовки с системой контроля проводимости воды. Спустя несколько дней оборудование поступило в тогда еще больницу, позднее преобразованную в медицинский центр. В сентябре оно было введено в эксплуатацию.

Заплатить за оборудование заказчик, по условиям договора, должен был до 2 октября 2013 года. Однако до сих пор поставщик деньги не получил. В своем отзыве руководство медцентра объяснило задержку отсутствием финансирования со стороны областного бюджета. Уже четвертый год чиновники не могут найти деньги на оплату договора. Теперь им придется это сделать, поскольку арбитраж обязал медцентр погасить накопившийся долг и выплатить неустойку.