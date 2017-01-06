Рожденственское послание Митрополита Орловского и Болховского Антония

Возлюбленные о Господе досточтимые сослужители мои у Престола Божия, всечестные иноки и инокини, досточтимые отцы и матери, уважаемые преподаватели и учащиеся наших духовных школ и гимназий, студенты иных учебных заведений, боголюбивое казачество, дорогие братия и сестры!

В день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с великим сим праздником!

Вновь Господь посетил нас Своей несказанной милостью и сподобил вкусить неизреченную радость от прикосновения к непостижимой тайне Рождества Христова. Вновь наш слух наполняется торжественным звучанием церковных колоколов, и все верующие «едиными усты» воспевают священные песни Христу Богомладенцу. Вновь в огнях лампад и свечей мы узнаем отблеск Вифлеемской звезды, а сердца наши ликуют, исполнившись фимиамом «мира и благоволения» (Лк. 2, 14).

В эту дивную рождественскую ночь вся Вселенная встречает своего Спасителя. Земля подносит Ему пещеру и ясли, небо — звезду, ангелы — пение, пастухи — поклонение, восточные мудрецы — золото, ладан и смирну как Царю, Первосвященнику и Жертве Искупительной за грехи человеческие.

Что же каждый из нас в этот день принесет к яслям Христа Спасителя? Что приготовили мы подарить Божественному Младенцу? Пусть нашими дарами Богу будут крепкая вера наша, несомненная надежда на Его милосердие и горячая любовь к Нему и нашим ближним. Это те скромные дары, которые каждый человек способен принести родившемуся ныне Спасителю и именно они делают нашу жизнь полноценной и Богу — угодной.

Прославляя сегодня родившегося Господа, давайте вспомним о том, что первый человек был создан Творцом вечным и совершенным, по образу и подобию Божию (Быт. 1, 26). В мертвого Адама Господь своим дыханием вдохнул Себя «и стал человек душою живою» (Быт. 2:7) Но Адам, преступив заповедь, завистью человеконенавистника в образе змия исказил замысел Создателя о себе. Лишившись живого общения с Богом, человечество все больше и больше погружалось в бездну греха и дьявольской гордыни. И тогда Господь, любя Свое творение и желая ему спасения, посылает в мир Единородного Сына Своего Который, Своей Кровью на кресте восстановил целостность человеческой природы и стал Новым Адамом. Христос показал нам пример жизни, сообразной Божественному замыслу о спасении человека от греха. Этот пример есть надежный ориентир, который помогает нам не сбиться с пути и обрести единственно верное направление, приводящее к полноте жизни и в условиях земного бытия, и в вечности.

Мы идем по этому спасительному пути, когда стараемся исполнять Божественные заповеди и откликаемся на Божии призывы. Один из таких обращенных к нам призывов содержится в послании апостола Павла: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20). Это значит, что мы возносим хвалу Богу не только молитвами и песнопениями, но и добрыми делами во благо ближнего, во благо своего народа и отечества, во благо Святой Церкви.

На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира с радостью и надеждой обращают мысленные взоры к событию, которое стало переломным в истории человечества. Современное летоисчисление, ведущее свое начало от Рождества Христова и являющееся летоисчислением христианской эры, само по себе свидетельствует об исключительном значении пришествия в мир Христа Спасителя.

Значение празднования Рождества Христова заключается в том, что оно позволяет нам свободно прикоснуться к непостижимой тайне Боговоплощения, помогает проникнуться благой евангельской вестью. Господь вновь и вновь таинственно рождается для нас во глубине наших душ, дабы мы «имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Событие Вифлеемской ночи до неузнаваемости преображает современную жизнь, дает нам возможность увидеть ее с иной, порой непривычной и неожиданной точки зрения. То, что нам казалось самым важным и большим для нас, вдруг предстает малозначительным и скоропреходящим, уступая место величию и красоте вечной Божественной истины. И мы всегда должны помнить, что истина эта сохраняется как в единой Святой Церкви Ветхозаветной, существовавшей до Воскресения Христа, так и в Новозаветной Церкви Христовой.

Ныне с особой силой звучат для нас слова Спасителя: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Эти слова даруют надежду, основанную на твердом убеждении, что какие бы искушения ни постигали нас на жизненном пути, Господь никогда не оставит нас, Своих чад.

Минувший год в жизни нашей епархии был отмечен многими важными событиями. Это принесение всечестных мощей великого угодника Божия, практически нашего с вами земляка, святого преподобного Силуана Афонского. Тысячи Орловцев и паломников из соседних епархий смогли приложиться к цельбоносной афонской святыне, вознося свои горячие молитвы перед ракой с мощами преподобного. Ознакомление с житием этого подвижника благочестия многим мятущимся душам помогло переосмыслить свою жизнь и приобщится к Церкви, став на путь покаяния и исправления.

Особым благословением Божиим явился для всех нас исторический визит на Орловскую землю нашего Первосвятителя — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА. Это первое посещение Первоиерархом Русской Православной Церкви Орловской епархии за всю её многовековую историю. Его Святейшество дал высокую оценку нашей деятельности и вдохновил на новые труды.

Минувший год был ознаменован строительством новых и реставрацией уже существующих храмов и монастырей, среди которых главное место занимает, конечно же, уникальная реставрация и великое освящение храма Смоленской иконы Божией Матери.

Не могу, также не вспомнить и еще об одном важном событии ушедшего года, а именно — об открытии очередной православной гимназии-пансиона в городе Болхове. Лишенные с детства родительской любви, младшие воспитанники гимназии, чувствуют тепло и заботу от преданных своему делу духовника и педагогов, получая от них первые и самые важные уроки любви к Богу и ближнему.

Не будем беспечны к своему вечному спасению, не будем впустую прожигать драгоценное время, отпущенное нам нашим Творцом, но употребим его ради стяжания Царства небесного. Будем следить за своими мыслями, словами и поступками — соответствуют ли они высокому званию христианина? Все наши посты и молитвы растворены ли духом братолюбия? Являем ли мы послушание нашей Святой Матери Церкви?

Поздравляю всех вас также с Новым 2017 годом!

Новолетие наступает для того человека, который по-новому взглянул на свою жизнь и исполнился желанием изменить ее по духу евангельскому, чтобы, окончив ее «на новой земле и под новым небом», дабы воспевать Бога в Царствии Небесном (Откр. 21,1).

Молитвенно желаю всем вам быть ревностными исполнителями воли Божией, приносящими духовные дары рождшемуся ныне Спасителю мира, дабы имя Его прославлялось среди людей. Желаю вам жить так, чтобы неверующие, видя ваше доброе житие по заповедям Божиим, стремились бы тоже стать членами Церкви. И тогда наша чистая жизнь в Боге будет лучшей проповедью Евангелия на Россию и на весь мир. Пусть Господь сопутствует всем вам в добром делании. Пусть Господь дарует всем вам крепость душевную и здоровье телесное, семьям вашим — мир и благоденствие.

С праздником всех вас, дорогие мои!



С любовью о Господе —

Митрополит Орловский и Болховский

АНТОНИЙ