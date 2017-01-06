В Ливнах запретили размещать рекламу на деревьях

Местные власти утвердили правила использования полос отвода автодорог

«Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения» утвердила администрация города Ливны. Согласно ему, полосы отвода могут использоваться для размещения конструктивных элементов дороги, дорожных сооружений, объектов дорожного сервиса, а также для рекламных конструкций и информационных щитов и указателей. При этом введен ряд ограничений.

Так, средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость и «создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта». Кроме того, их запретили размещать на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, на железнодорожных переездах, над проезжей частью, на дорожных ограждениях и направляющих устройствах, на подпорных стенах, деревьях и других природных объектах.

Документ также запрещает размещение рекламы «путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог и улиц».