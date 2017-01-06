В Орле на Городской автоледи сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, авария случилась накануне, 5 января, в 18:30 на улице Городской. 36-летняя водительница за рулем «Опель Корса» ехала от улицы Гагарина. В районе дома №44 ей на путь выскочил 58-летний пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте. В госавтоинспекции отметили, что переход был рядом, но мужчина почему-то им не воспользовался.

Как итог — попадание под колеса машины и травмы. Госпитализация, впрочем, мужчине не потребовалась.