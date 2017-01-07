Под Орлом осудили банду домушников

Четверо осужденных отправятся в колонии общего и строгого режима.

Новосильский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Николая Кобелькова, Владимира Маркина, а также Сергея и Алексея Кожуховых. Установлено, что данные граждане совместно совершили ряд преступлений. В основном это были кражи. Подельники обычно отправлялись «на дело» вдвоем. Пока один на улице наблюдал за обстановкой, другой забирался в дом и похищал все ценное.

На счету преступной группы оказалось несколько краж. Кроме того, Кобелькова признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Выяснилось, что из одного из обворованных домов он похитил охотничьи патроны. Позже их нашли у него дома при обыске сотрудники полиции.

В результате Кобелькова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Сергея Кожухова — к 1 году и 10 месяцам заключения, Маркина – к 1 году и 11 месяцам. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Алексей Кожухов ранее был судим и отбывал длительный срок заключения, поэтому его наказали более сурово. Он лишен свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденные вправе обжаловать приговор.