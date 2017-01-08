«Дорожную службу» обязали погасить долг годичной давности

Государственное унитарное предприятие проиграло суд поставщику.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление брянского ООО «Стройсервис-М» к государственному унитарному предприятию Орловской области «Дорожная служба» о взыскании задолженности и пени.

Как следует из материалов дела, в январе 2016 года стороны заключили договор на поставку комплекта оцинкованного дорожного ограждения барьерного типа. Договором было предусмотрено, что поставка товара производится одной партией транспортом поставщика для Свердловского дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба». Стоимость сделки составила около 323 тысяч рублей.

Брянская фирма свои обязательства выполнила. Груз был доставлен и принят по акту без замечаний и претензий. Оплата должна была быть произведена до 1 февраля 2016 года. Однако госпредприятие вовремя не расплатилось. Не заплатило оно и после получения претензии. Поставщику свои деньги пришлось отсуживать.

В результате арбитраж обязал «Дорожную службу» не только погасить долг, но и выплатить внушительную пеню. Всего с госпредприятия в пользу делового партнера взыскано без малого 410 тысяч рублей.