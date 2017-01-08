Ливенец попал в колонию строгого режима за поездку в Москву

Мужчина пострадал за уклонение от административного надзора.

Под суд попал местный житель, который ранее уже имел серьезные проблемы с законом. В 2007 году приговором Ливенского районного суда он был осужден за преступления к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Срок отбывал на территории Республики Башкортостан. В 2014 году при освобождении в отношении него был установлен административный надзор сроком на шесть лет и возложены ограничения.

В течение указанного периода времени ему запрещались «пребывание в местах распития спиртных напитков» и «посещение мест проведения массовых и мероприятий». Кроме того, ему запретили выезд за пределы места жительства без уведомления контролирующего органа внутренних дел и обязали дважды в месяц регистрироваться в полиции. После освобождения из мест лишения свободы в июле 2014 года он был поставлен в МО МВД России «Ливенский» на профилактический учет.

Однако с декабря того же года мужчина перестал являться в полицию для регистрации. Его задержали лишь осенью 2016 года на ливенской автостанции. Выяснилось, что все это время мужчина проживал в Москве и в Ливны приезжал лишь периодически. В столицу он уехал без уведомления органов внутренних дел. Суд квалифицировал его действия как самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора. Мужчину приговорили к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.