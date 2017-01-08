На улице Спивака за «Линией» горят сараи

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, возгорание в Орле на улице Спивака в районе гипермаркета «Линия» началось в районе 16:20. Корреспондент «ОрелГрада» с места событий передает, что пожар начался в сараях, расположенных близ расселенных двухэтажек. Источник огня находится где-то в подвале, что осложняет спасателям работу. На дома угрозы распространения нет.

Не исключено, что причиной пожара стали бездомные, которые в мороз решили согреться в помещении. Пока пожарные не обнаружили погибших или пострадавших. Борьба с возгоранием продолжается, на месте работают 8 человек и 2 единицы техники.