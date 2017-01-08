Пожар в «Атолле»: в здании мог остаться сотрудник полиции

Продолжают появляться новые подробности возгорания в торговом центре «Атолл» в Орле. По данным «ОрелГрада», в горящем и задымленном здании мог остаться сотрудник полиции — в одном из павильонов «Атолла» располагается ювелирная лавка, и он охраняет золото и дорогие украшения, которые хранятся в торговой точке. Сейчас его ищут спасатели. Среди эвакуированных мужчины не было.

Напомним, пожар в «Атолле» начался в 19:00 8 января. Известно о двух пострадавших. На месте работает 11 единиц техники МЧС. Здание горит открытым пламенем.