Как выглядит «Атолл» сейчас. Фото

Торговый центр не работает — закрыт «по техническим причинам».

Корреспондент «ОрелГрада» наутро после пожара в торговом центре «Атолл» отправился посмотреть, как выглядит здание одного из центров притяжения орловцев после катастрофы. Напомним, пожар начался 8 января в 19 часов в пристройке со стороны улицы Октябрьской- как предварительно установлено, из-за короткого замыкания проводки.

Территория со стороны Октябрьской сейчас огорожена запрещающей вход лентой. Недоступен и центральный вход — в продуктовый отдел. Парковка полностью пуста — очень необычный вид. Пристройка вся в копоти, на третьем этаже выбиты окна. Напомним, там был очаг возгорания.

Здание покрыто сосульками — замерзшая вода напоминает о тяжелом вечере и бессонной ночи сотрудников МЧС.

Другая часть «Атолла», со стороны так называемого «кораблика», не пострадала, но не работает. Это запрещено до окончания работы судебно-экспертной лаборатории.

Перед входом в торговый центр толпятся предприниматели, которые хотят попасть в свои помещения. Пока в здание не пускают никого — даже тех, чьи торговые точки находятся со стороны не пострадавшего «кораблика». По данным «ОрелГрада», как минимум 2 часа эти люди еще проведут на улице.