Облсуд поставил точку в деле о таинственной смерти в новогоднюю ночь

Орловчанка отсудила компенсацию за гибель супруга при пожаре.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы реготделения Фонда социального страхования. Ведомство просило отменить решение районного суда. С иском обратилась местная жительница, потребовавшая назначить ей единовременную страховую выплату в связи со смертью супруга.

Как следует из материалов дела, он работал в одной из агрофирм разнорабочим-оператором по уходу за животными. 31 декабря 2015 года заступил на ночное дежурство. В новогоднюю ночь в помещении фермы вспыхнул пожар. Прибывшая из райцентра бригада потушила его. При разборе пожарища в комнате отдыха было обнаружено обгоревшее тело рабочего.

Согласно заключению экспертизы, причина смерти не установлена «из-за выраженного обгорания и обугливания трупа». На предприятии создали комиссию и провели расследование. Было установлено, что «одной из причин несчастного случая является неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за соблюдением работником трудовой дисциплины».

Суд отверг доводы ответчика о том, что мужчина был нетрезв, а возгорание, возможно, произошло из-за его сигареты. По мнению коллегии, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что несчастный случай со смертельным исходом произошел при исполнении трудовых обязанностей. Это свидетельствует о наступлении страхового случая, в связи с чем у вдовы возникло право на получение единовременной выплаты.