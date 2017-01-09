Под Орлом в столкновении двух легковушек пострадала шестилетняя девочка

ДТП случилось 8 января в 14:15.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области, авария произошла в Мценском районе на 340 километре автодороги М-2 «Крым». 32-летний водитель «Чери» на заснеженной трассе не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутную «КИА», ехавшую впереди. В аварии пострадала 6-летняя девочка, ехавшая в китайской иномарке сзади. Госпитализация ребенку не потребовалась — она отделалась рассечением брови.