Потомский предложил орловцам оценить транспорт, ЖКХ и дороги

Администрация Орловской области проводит онлайн-опрос.

В Орловской области проводится опрос по оценке эффективности властей в сфере ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Порядок утвердил губернатор региона Вадим Потомский. Опрос проводится в Интернете на сайте администрации Орловской области. Граждане могут ответить, удовлетворены ли они работой властей и муниципальных предприятий, в числе которых — ТТП, ПАТП-1 и «Спецавтобаза», по оказанию важных для жизни людей услуг.

Итоги обещают подвести дважды — по итогам первого полугодия и по итогам всего года. Пройти опрос можно, перейдя по ссылке.