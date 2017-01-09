Потомский предложил орловцам оценить транспорт, ЖКХ и дороги

09.01.2017 Новости

Администрация Орловской области проводит онлайн-опрос.

В Орловской области проводится опрос по оценке эффективности властей в сфере ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Порядок утвердил губернатор региона Вадим Потомский. Опрос проводится в Интернете на сайте администрации Орловской области. Граждане могут ответить, удовлетворены ли они работой властей и муниципальных предприятий, в числе которых — ТТП, ПАТП-1 и «Спецавтобаза», по оказанию важных для жизни людей услуг.

Итоги обещают подвести дважды — по итогам первого полугодия и по итогам всего года. Пройти опрос можно, перейдя по ссылке.


1 комментарий Потомский предложил орловцам оценить транспорт, ЖКХ и дороги

  1. А что тут оценивать Вадим? Их нет! Ни транспорта, ни дорог, ни ЖКХ!!! Везде хамство, показуха, обирание рядовых граждан и разбазаривание бюджета области.

    Ответить

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования