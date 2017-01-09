СМИ: Митрополит Антоний госпитализирован с подозрением на инсульт

Накануне он был в тяжелом состоянии.

Митрополит Орловский и Болховский Антоний был госпитализирован с инсультом в областную клиническую больницу, пишут «Орловские новости». Накануне он находился в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии, однако сейчас его состояние улучшилось, он может самостоятельно ходить.

В митрополии «ОрелГраду» эту информацию не подтвердили.

77-летний Митрополит Антоний (в миру Иван Черемисов) был назначен Орловским и Ливенским Архиепископом в 2011 году. В 2014 году он возглавил новообразованную митрополию.