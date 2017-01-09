В Мценске мужчину осудили за бутылку вермута

Суд признал его виновным в ограблении магазина.

Рядовая и мелкая, казалось бы, кража обернулась для жителя Мценска крупными неприятностями. Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек незадолго до закрытия зашел в магазин торговой сети «Дикси». Взял с полки литровую бутылку вермута, спрятал ее под одежду и попытался незаметно выйти, не заплатив за товар. «Маневры» заметила кассирша, потребовавшая вернуть бутылку или заплатить за нее. Мужчина требования проигнорировал и выбежал из магазина, но вскоре был задержан.

Его действия следствие и суд квалифицировали не как кражу, а как грабеж. А это куда более тяжкая статья. По закону кражей считается тайное хищение чужого имущества. Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. По этой статье и были квалифицированы действия злоумышленника, поскольку «его противоправные действия стали очевидны для работника магазина».

Суд учел отсутствие судимостей и стоимость похищенного. На первый раз «грабителя» практически простили – он наказан 400 часами обязательных работ.