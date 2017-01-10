Из Орла за связь с подростком депортируют иностранца

Суд на три месяца поместил его под надзор полиции.

Суд Заводского района Орла удовлетворил заявление управления МВД по Орловской области о помещении гражданина Таджикистана в Центр временного содержания иностранных граждан. Процесс прошел с участием представителя прокуратуры.

Как следует из материалов дела, данный гражданин был осужден Мценским районным судом по статье 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Он был приговорен к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Освободился в конце прошлого года.

Министерство юстиции признало его пребывание в Российской Федерации нежелательным, после чего было принято решение о депортации. Суд также пришел к выводу о том, что данный гражданин оснований для пребывания и проживания в нашей стране не имеет. Он обязал поместить его в Центр временного содержания иностранных граждан на три месяца, где тот пробудет до депортации.