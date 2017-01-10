Количество больных гриппом и ОРВИ на Орловщине резко уменьшилось

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали падение числа больных.

Как сообщили в ведомстве, за первую неделю года заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Орловской области снизилась на 66%. Зафиксировано было 1 654 случая заболеваний, что ниже эпидемических порогов во всех возрастных группах. Примерно каждый второй заразившийся — ребенок до 15 лет.

Как можно заметить, эпидемия вирусных инфекций отступила от Орловской области. Поспособствовали этому школьные каникулы и праздничные дни, а также сильные морозы, установившиеся в регионе.