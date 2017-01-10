Ликвидаторов пожара в «Атолле» наградят

Об этом стало известно на аппаратном совещании в областной администрации.

Первый вице-губернатор Александр Бударин отметил слаженную работу МВД и МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Атолл», который случился вечером 8 января. По словам чиновика, обе службы сделали всё необходимое, а значит, готовность к пожару была высокой.

— Многие люди видели, в каких условиях это всё происходило, на пятнадцатиградусном морозе, — сказал Бударин. — Всё было сделано по нормативам, прямо как на учениях. Губернатор поручил подготовить к награждению сотрудников МЧС и МВД, которые отличились, потому что эти люди выполнили свой долг сполна.