Под Орлом «Опель» протаранил дерево, водитель в больнице

10.01.2017 Новости

ДТП произошло 9 января в 16 часов.
Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, авария случилась на трассе «Болхов-Орел-Витебск» в поселке Красная Поляна Хотынецкого района. 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра», ехавший в сторону Хотынца, не справился с управлением, и легковушку выбросило на обочину, где она врезалась в дерево. После этого машину откинуло обратно на дорогу. Водитель с многочисленными травмами был доставлен в Хотынецкую ЦРБ.


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