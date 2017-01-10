Под Орлом «Опель» протаранил дерево, водитель в больнице

ДТП произошло 9 января в 16 часов.

Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, авария случилась на трассе «Болхов-Орел-Витебск» в поселке Красная Поляна Хотынецкого района. 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра», ехавший в сторону Хотынца, не справился с управлением, и легковушку выбросило на обочину, где она врезалась в дерево. После этого машину откинуло обратно на дорогу. Водитель с многочисленными травмами был доставлен в Хотынецкую ЦРБ.