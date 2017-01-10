Под Орлом поймали черного копателя

Полицейские обнаружили у него снаряд времен войны.

Сотрудники УМВД в Свердловском районе задержали мужчину, который незаконно хранил снаряд от «сорокапятки», сообщили в пресс-службе ведомства. Проверяя оперативную информацию, стражи порядка пришли к 55-летнему мужчине с обыском. Артиллерийский снаряд калибром 45 мм был обнаружен в сарае. Мужчина рассказал, что обнаружил и выкопал снаряд.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Ведется предварительное расследование.