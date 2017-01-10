СК: Ливенский поджигатель прокуратуры — не преступник

Следствие не нашло состава преступления в его действиях.

Житель Ливен, который 21 ноября прошлого года зашел в здание местной прокуратуры, облил себя бензином и поджег, не имел в своих действиях преступного умысла, сообщил изданию «РИА Новости» руководитель Ливенского МСО Следственного управления СКР по Орловской области Дмитрий Трубников.

Напомним детали этого странного инцидента. Мужчина вбежал в здание Ливенской межрайонной прокуратуры, зашел в кабинет, где сидели сотрудницы-женщины, облил себя бензином и поджег. Прокуроры сами потушили пожар огнетушителем. На протестующем при этом были две шапки, брезентовая куртка и перчатки — погибать, судя по всему, он не собирался. Работал он стеклорезом, жил в гараже, лечился от алкоголизма. В местную прокуратуру ранее не обращался. Зато потом выяснилось, что он хотел «обратить на себя внимание», поскольку «находится в беде», а звонки в «генпрокуратуру Москвы» результата не дали.

Доследственная проверка СК показала, что состава преступления по статьям «Угроза применения насилия» и «Применение насилия» (в отношении представителя власти — прим. ред.) в его действиях не было, потому что мужчина не высказывал ничего в отношении работников прокуратуры и «никаких действий не предпринимал». Материал проверки отправлен в полицию. В возбуждении уголовного дела было отказано.