Трое пострадали в ДТП на Тургеневском мосту в Орле

Авария случилась 9 января в 20:50.

Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, накануне в столкновении двух автомобилей на Тургеневском мосту пострадали три человека. Произошло оно следующим образом: 24-летний водитель БМВ ехал со стороны Советского района и на въезде на мост не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там в этот момент ехала «Нива Шевроле». Два автомобиля столкнулись лоб в лоб — уйти от аварии не получилось.

В результате ДТП пострадал водитель БМВ и его 22-летняя пассажирка, а также 29-летний водитель «Нивы». О характере их травм не сообщается.