Уборкой улицы Ленина командует глава Советского района

На месте работает пять единиц техники.

После сообщений в прессе о том, что главная пешеходная улица Орла завалена снегом, городские власти поспешили организовать ее уборку. Как сообщает корреспондент «ОрелГрада», сейчас на очищение улицы Ленина брошены два самосвала, фронтальный погрузчик и два трактора. Уборкой командует лично глава администрации Советского района Артем Левковский.

Въезд со стороны площади несколько затруднен, поэтому там поставили машину и по надобности отгоняют ее, чтобы пропускать КАМАЗы. Уборка продолжается.