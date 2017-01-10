УФАС усомнилось в законности взимания платы за наем жилья в Орле

«Управлению коммунальным хозяйством» выдано предупреждение.

Как стало известно «ОрелГраду», управление ФАС по Орловской области внесло в адрес МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (МКУ «УКХ») предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Поводом послужили результаты проверки, проведенной по обращению Контрольно-счетной палаты город.

Речь идет о взимании платы за наем муниципального жилья. Согласно Бюджетному кодексу РФ, такие сборы полностью должны зачисляться в муниципальную казну. В Орле право сбора власти делегировали МКУ «УКХ». По закону учреждение не вправе передавать свои полномочия другим организациям.

Однако, как следует из текста предупреждения, в январе 2011 года МКУ «УКХ» заключило договор с неким ООО «УСР» и передало ему бюджетные полномочия администратора доходов «по учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платы за наем». Договор действует до сих пор и ежегодно пролонгируется.

По мнению УФАС, он незаконен, так как коммерческое предприятие фактически наделено функциями органа местного самоуправления. Оно выполняет работу, которую должны выполнять работники бюджетной сферы. Вероятно, эти услуги оказываются не бесплатно, и часть сборов остается у коммерческого администратора. Если так, то нарушаются положения сразу трех статей Бюджетного кодекса, согласно которым 100 процентов сборов платы за наем жилья должны поступать в бюджет.

Антимонопольная служба предложила МКУ «УКХ» до 1 марта 2017 года отменить указанный договор или внести в него изменения, чтобы его условия не нарушали закон о защите конкуренции. Последний запрещает наделять хозяйствующие субъекты функциями и правами органов местного самоуправления.