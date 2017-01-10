В Орле две телекомпании претендуют на «21-ю кнопку»

Роскомнадзор закончил прием заявок для проведения конкурса на право вещания в региональных кабельных сетях.

Напомним, что сейчас в Орловской области уже запущены два мультиплекса цифрового телевидения. В первый мультиплекс входят 10 обязательных федеральных каналов. Вторая десятка сформирована по коммерческому принципу. Туда вошли такие развлекательные каналы, как, например, «Рен ТВ» и СТС. Они ежемесячно платят за вещание на территории всей страны. Изначально именно во втором мультиплексе планировалось выделить место под региональный телеканал каждого субъекта РФ. Однако места для него не нашлось, так как сетку заняли федералы, и тогда у законодателей родилась идея с «21-й кнопкой».

Сейчас оба мультиплекса, которые вещаются на Орловскую область из телецентра на Пугачевке в цифровом виде, в обязательном порядке должны быть включены всеми орловскими кабельными операторами в свою сеть. «21-я кнопка» — это нагрузка к двум полным федеральным мультиплексам. Причем кабельные операторы не получают никакого возмещения за вещание в своей сети этого телеканала.

Этот обязательный телеканал получает неоспоримое преимущество перед региональными конкурентами. Он не тратит денег на вход в кабельные сети, повышает свою привлекательность перед рекламодателями. Но требования к нему у федеральной конкурсной комиссии высоки. 75 процентов контента должны быть отечественного производства, охват региональной аудитории — не менее 50 процентов, а также 24 часа вещания в сутки, что иногда не так-то просто выполнить.

Как сообщил нашему изданию заместитель начальника Роскомнадзора по Орловской области Юрий Гладких, от Орловской области два средства массовой информации подали заявки на участие в конкурсе. Это телеканалы «Первый Областной» и «Истоки». Они предоставили всю документацию, однако решение о «21-й кнопке» принимается в Москве, а Орловский Роскомнадзор лишь проверяет предоставленные телекомпаниями данные на соответствие требованию.

1 февраля 2017 года в Москве состоится конкурс, после которого станет известно, какой из двух орловских каналов встанет на «21-ю кнопку».