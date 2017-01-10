В Орловской области отменили особый противопожарный режим

Он вводился на время праздников.

Правительство Орловской области с сегодняшнего дня отменило особый противопожарный режим и режим повышенной готовности, которые были установлены с 30 и 26 декабря соответственно, сообщили в пресс-службе губернатора. Введение было обусловлено «вероятностью повышения пожарной опасности в период новогодних и рождественских праздников».

По данным МЧС по Орловской области, за первые восемь дней нового года случилось 15 пожаров, что на 8 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадавших не зарегистрировано.

— Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, происшествия и пожары была создана областная группировка сил и средств в составе 3373 человек и 252 единиц техники, в том числе от МЧС России – 493 человека и 81 единица техники, — сообщили в пресс-службе ведомства.