Власти задумались о ГЧП для утилизации промышленных отходов

Новые изменения в законодательстве ужесточили требования к предприятиям.

Как сообщили на аппаратном совещании в обладминистрации, до настоящего времени утилизация различных отходов проводилась по старому законодательству. Давно устаревшие регламенты были заменены на новые, и с 2017 года по закону эта деятельность лицензируется и строго контролируется. Даже элементарная перевозка отходов металлургического производства при литье теперь стала подотчетной процедурой.

У нас в регионе имеют право заниматься этим компании «Экология», «Эко-Сити» и ряд индивидуальных предпринимателей. Однако на территории нашей области нет ни одного промышленного мусорного полигона. Ближайший к нам подобный объект находится в Брянской области, что, по мнению чиновников, повышает накладные расходы.

Как отметил руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Геннадий Парахин, следует задуматься о создании в Орловской области государственно-частного партнерства по утилизации промышленных отходов.