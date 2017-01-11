Из Орловской области пытались вывезти кукурузу без документов

Спецслужбы пресекли незаконную перевозку.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства вместе с сотрудниками ДПС во время дежурства остановили автомобиль и выявили два факта нарушения законодательства в области карантина растений. Произошло это на 135-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Ливенском районе.

Установлено, что орловцы пытались вывезти 50 тонн кукурузы в Липецкую область. Документов на зерно у мужчин не было, хотя в таких случаях хозяева продукции обязаны иметь карантинный сертификат. Сообщается, что в отношении виновных возбуждены дела об административном правонарушении.