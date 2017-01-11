Мэр Орла обвинил «Дорожную службу» в бездействии при уборке города

На совещании в городской администрации градоначальник обрушился с критикой на ГУП.

Как сообщил начальник УКХ Дмитрий Зуев, в первые 10 дней года снег из Орла вывозили 18 самосвалов. При этом вывезено было 3200 кубометров снега. Мэра Орла Василия Новикова не устроил ход уборки областного центра, и он обрушился с критикой на генерального подрядчика по этому контракту — «Дорожную службу».

— Жалоб на уборку много, — начал мэр. — Это и мосты, и перекрестки, которые уже укатали. Я не знаю, как вы эту «пленку» будете снимать — наверное, вместе с асфальтом. Контракт заключен в 2014 году — вы вообще его читаете?

Как оказалось, в контракте не прописана очистка микрорайона «Зареченского», «Новой Ботаники» и новой Раздольной. Новиков попросил навести порядок. А Ефим Вельковский резонно заметил, что с таким немногочисленным парком спецтехники достойно убрать город невозможно.