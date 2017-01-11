Орловская область не покинула группу регионов с пониженной устойчивостью

Эксперты вновь определили наш регион в четвертую группу.

Фонд «Петербургская политика» выпустил декабрьский рейтинг устойчивости регионов, где Орловская область вновь оказалась в группе регионов с пониженной устойчивостью. Никакой динамики по сравнению с ноябрем Орловщина не показала даже внутри своей группы.

Из положительных событий, произошедших в декабре, эксперты выделили создание губернатором Вадимом Потомским областного координационного совета по промышленности и презентация словенским гостям инвестпотенциала региона. Из негативных — конфликт в местном КПРФ.