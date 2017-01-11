Орловские коммунальщики скидывают снег с реагентами в овраг

Общественники уличили их в недобросовестной уборке города.

Как сообщили «ОрелГраду» активисты организации «Без Ям Орловщина», коммунальщики областного центра были замечены в сбрасывании снега вперемешку с пескосоляной смесью в овраг рядом с Раздольной около гипермаркета «Метро». Лидер движения Евгений Косогов считает, что таким образом «Спецавтобаза» портит экологию и в принципе не должным образом исполняет свои обязанности.

— Очевидно, под вывозом снега у руководства МУП «Спецавтобаза» понимается перемещение снега в прилегающие овраги к тем участкам дорог и пешеходным дорожкам, где производится очистка от снега, — сообщил Косогов. — Результат налицо. И как итог — загрязнение прилегающей территории, в том числе и водоемов, так как весной грязный снег растает, и вся грязь с реагентами будет на дне водоема.

Уборка города от снега вызывает много негативных отзывов и у общественников, и у властей. Те же «безъямовцы» замечали, что не убираются окраины города и улица Ленина.