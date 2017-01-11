Под Орлом осудили опасного самогонщика

Мужчину признали виновным в незаконном сбыте спиртосодержащей жидкости.

Как сообщили в суде Колпнянского района, вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как следует из материалов дела, данный гражданин не является официально зарегистрированным предпринимателем, однако вел активную торговлю на дому.

Было установлено, что с апреля по октябрь 2016 года он изготовлял «крепкий спиртной напиток домашней выработки — самогон». Но это еще полбеды. Дело в том, что затем самогон мужчина смешивал с техническим спиртом. В общей сложности при обыске у него обнаружили более 765 литров браги и самогона. Эксперты охарактеризовали эту жидкость как не предназначенную для употребления как пищевой продукт и опасную для здоровья и жизни человека при ее употреблении.

Подсудимый полностью признал вину. Его наказали штрафом в размере 70 000 рублей. Обжаловать приговор осужденный не стал.