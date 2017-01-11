«У вас бардак творится» — мэр об орловских маршрутках

Градоначальник на планерке в администрации заметил недоработки перевозчиков.

Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание транспортного отдела на многочисленные жалобы горожан. В частности, заявил он, 9 и 10 января были проблемы с автобусами на маршрутах №1 и №3. В последнем случае из 7 автобусов в рейс вышел всего 1.

— У вас бардак творится, — заявил мэр.

Андрей Усиков попросил заместителя Романа Игнатушина собрать перевозчиков и указать им на все жалобы, поступающие от орловцев. По словам сити-менеджера, не за горами аукцион на право транспортного обслуживания населения.

— Будем смотреть, с кем продолжать сотрудничество. Когда автобусы [для ПАТП-1] купим, думаю, уйдем от этой проблемы, — сообщил Усиков.

— Главное, чтоб у нас потом эти автобусы не отобрали, — заметил Новиков.