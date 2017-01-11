УФСБ пресекло незаконный демонтаж трубопровода

Агрофирма при демонтаже трубы испортила плодородный слой почвы.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, суд обязал ЗАО «Победа» восстановить земельный участок, пострадавший при демонтаже трубопровода. Административное расследование в отношении агрофирмы ведомство провело, получив информационное письмо от УФСБ по Орловской области.

Контрразведчики сообщили о том, что на территории Ломовского сельского поселения Залегощенского района на землях сельхозназначения при проведении работ по изъятию оросительных систем происходит снятие и перемешивание верхнего плодородного слоя почвы с низлежащими слоями.

— Было установлено, что работы по выемке трубопровода ведет ЗАО «Победа», — рассказали в управлении Россельхознадзора. — Нарушенная площадь составила 5 107,69 кв. м. За самовольное снятие и перемешивание верхнего плодородного слоя почвы с низлежащими слоями ЗАО «Победа» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Кроме того, арбитражный суд обязал фирму разработать проект рекультивации и восстановить нарушенное состояние окружающей среды.