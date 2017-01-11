Усиков потребовал выяснить, «кто за что отвечает» при уборке снега

На планерке в городской администрации сити-менеджер поручил своему заместителю Александру Муромскому провести совещание с участием руководителей управляющих компаний, представителей Жилинспекции, УКХ и «Спецавтобазы». Им предстоит обсудить уборку дворов от снега.
— Надо определить, кто за что отвечает, — отметил Усиков. — Жители обращаются в администрацию, говорят — из дворов не убирают снег. Выясните, кто должен это делать.
Также глава администрации поручил Владимиру Достовалову активизировать вывоз снега, по максимуму используя погрузчики и самосвалы, «чтобы снежных куч не было».
глава администрации в середине зимы начинает разбираться кто и за что отвечает по уборке снега?????!!!!!!!! т.е. вопросами уборки у нас в администрации никто не занимался! и нахера нам такие руководятелы??? за что ни возьмутся — одни провалы! обосрались везде : начиная от уборки и ремонта дорого заканчивая задержанным почти на час праздничным салютом! в утиль сцуко всех!!!